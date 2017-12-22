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DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

Terörist babanın Düzce’den Bağdat’a kaçırdığı minik Alparslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın girişimleriyle kurtarıldı.

DHA | 22.12.2017 - 12:28..
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Düzce'den Bağdat'a DEAŞ terör örgütü üyesi babası tarafından kaçırılarak götürülen 7 yaşındaki Alparslan, DEAŞ'tan kurtarılarak Türkiye’ye getirildi ve 3 yıldır hiç görmediği annesine kavuştu.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

Anne Mehtap Nur Kazancı’nın AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e gönderdiği mektubu, Keşir'in Başbakan Binali Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan’ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu VİDEO

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN GİRİŞİMİ VE IRAK HÜKÜMETİNİN DESTEĞİ

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi’nin Türkiye ziyaretinde konuyu gündeme getirdi. Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye’ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. İki Başbakan daha sonra bu konuyu telefonda da görüştü. Başbakan Yıldırım'ın girişimi, Irak hükümetinin desteği ve Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda Alparslan’ın kurtarılması için düğmeye basıldı.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

ALPARSLAN'IN ADINI YUSUF OLARAK DEĞİŞTİRMİŞLER

Yapılan araştırmada küçük Alparslan’ı 4 yaşında iken kaçıran DEAŞ'lı babasının, Irak'ta bir eylem sırasında öldüğü anlaşıldı. Teröristin, Bağdat’ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), küçük Alparslan’ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve DEAŞ’tan kaçanların tutulduğu bir kampta olduğunu tespit etti.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

IRAK HÜKÜMETİ YETİMHANEYE YERLEŞTİRMİŞTİ

İki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucunda Irak hükümeti, Alparslan'ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesi'ne yerleştirdi. Alparslan’ın Türkiye’ye gönderilmesi konusunda hiçbir engel olmadığı anlaşılınca 4 ay titiz bir çalışma yürüten yetkililer, mutlu sona yaklaşmış oldu. Müjdeli haber, o sırada Bangladeş seyahatinde olan Başbakan Binali Yıldırım’a verildi.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

Düzce’deki annesi ve dedesi de mutlu haberi alınca derhal Ankara'ya yola çıktı. Alparslan, Irak Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı görevlileri nezaretinde THY’nin tarifeli uçağıyla Ankara’ya getirildi. Oğlunu yıllardır göremeyen anne Mehtap Kazancı ve dedesi Kadir Taş, Esenboğa Havalimanında Alparslan’ı taşıyan uçağın inmesini sabırsızlıkla bekledi.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

UNUTTUĞU ANNESİYLE PSİKİYATRİSTLER EŞLİĞİNDE TANIŞTI

Anne-oğulun kavuşması esnasında ise duygusal anlar yaşandı. Alparslan, 4 yaşından itibaren hiç görmediği annesini tanıyamadı. Kazancı, oğluna defalarca sarıldı ve psikiyatristler eşliğinde Alparslan’a gerçek annesi olduğunu anlatmaya çalıştı. Havalimanında kısa bir süre hasret gideren anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Başbakanlık yetkilileri ile birlikte Çankaya Köşkü'ne geldi. Oğlu için üç yıl boyunca mücadele veren anne Mehtap Yazıcı, oğluna kavuşmasına vesile olan Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

ALPARSLAN BİR SEMBOL

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte anne-oğlu makamında kabul eden Başbakan Yıldırım, "Alparslan aslında yalnız değildir. Irak'ta DEAŞ terör örgütüne kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bunun gibi birkaç yavrumuz da geçtiğimiz ay gelmişti. Bundan sonra Alparslan’ın arkadaşları da birer birer gelecek. Ve bu hasret sona erecek." dedi.

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimiyle kurtuldu

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