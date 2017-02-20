DEAŞ'ın kadın militanı toplu seks davetini kabul etmiş

Reina canisi Abdulkadir Masharipov ile birlikte İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde yakalanan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital metaryelleri deşifre edildi.
TOPLU SEKS TEKLİFİNE "EVET" YANITI
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Mısır’daki DEAŞ militanlarının “Oraya gelince toplu seks yapar mıyız?” sorusuna Dina’nın “Evet” yanıtını verdiği öğrenildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov Esenyurt’taki hücre evinde yakalanmış, birlikte kaldığı dini nikâhlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed de gözaltına alınmıştı.
EŞİ MISIR'DA TUTUKLU
Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in eşinin de İhvan örgütü kapsamında Mısır’da tutuklu olduğu ifade edildi.