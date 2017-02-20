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DEAŞ'ın kadın militanı toplu seks davetini kabul etmiş

Reina saldırganıyla yakalanan Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in Mısır'daki militanların toplu seks tekliflerini kabul ettiği ortaya çıktı.

20.02.2017 - 11:25
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Reina canisi Abdulkadir Masharipov ile birlikte İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde yakalanan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in dijital metaryelleri deşifre edildi.

TOPLU SEKS TEKLİFİNE "EVET" YANITI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Mısır’daki DEAŞ militanlarının “Oraya gelince toplu seks yapar mıyız?” sorusuna Dina’nın “Evet” yanıtını verdiği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov Esenyurt’taki hücre evinde yakalanmış, birlikte kaldığı dini nikâhlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed de gözaltına alınmıştı.

DEAŞ'ın kadın militanı toplu seks davetini kabul etmiş

EŞİ MISIR'DA TUTUKLU

Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in eşinin de İhvan örgütü kapsamında Mısır’da tutuklu olduğu ifade edildi.

DEAŞ'ın kadın militanı toplu seks davetini kabul etmiş

DEAŞ'ın kadın militanı toplu seks davetini kabul etmiş

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