DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; Jandarma tarafından sınır hattında yakalandı.

DEAŞ'IN KESKİN NİŞANCISI YAKALANDI

Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN EDİYORLARDI

Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi.