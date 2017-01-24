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DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

Kilis'te, jandarma tarafından yapılan operasyonda DEAŞ'ın keskin nişancısı olan bir terörist gözaltına alındı.

24.01.2017 - 14:08
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi İsmail Mahlı; Jandarma tarafından sınır hattında yakalandı.

DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

DEAŞ'IN KESKİN NİŞANCISI YAKALANDI

Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN EDİYORLARDI

Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi.

DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı

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