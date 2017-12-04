DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı değerlendirilen 6 eve operasyon düzenledi.

Daha önce yakalanarak Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları devam eden sanıkların ikametlerinin de aralarında olduğu evlerden birinin yakınında, örgütün Kırşehir sorumlusu olduğu ileri sürülen Y.K. gözaltına alındı.

EVDEN ÇIKANLAR

Evlerde yapılan aramada, örgütü simgeleyen bez parçaları, evlerin gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda dolar, euro ve Türk lirası, DEAŞ'ın örgütlendiği ülkelerde çekildiği belirlenen fotoğraflar bulundu.

Gözaltına alınan Y.K, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

EBU HANZALA BAĞLANTISI

Y.K'nın, DEAŞ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Türk vatandaşı Halis Bayancuk ile irtibatlı olduğu, Kırşehir'de bazı sempatizan seviyesindeki kişilerin örgüte katılmasına aracılık ettiği, bunlardan bazılarının da Suriye ve Irak'taki çatışmalarda öldüğü ileri sürüldü.