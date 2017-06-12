DEAŞ'ın Musul'daki ölüm makinaları

Irak ordu güçlerinin kentin batı yakasında yer alan bazı mahallelerde ele geçirdiği bomba yüklü araçlar, Musul'un güneyindeki Hammam Alil kasabasında bulunan askeri üsse getirildi.

Musul Federal Polisi Basın sorumlusu Hüseyin Hamudi, yaptığı açıklamada; "DEAŞ, güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için en çok bomba yüklü araçları kullanıyor." dedi.

"KURŞUN GEÇİRMEZ ÇELİK LEVHA KULLANIYORLAR"

Terör örgütü DEAŞ'ın kendi imalathanelerinde otomobil veya küçük kamyonetleri çelik levhalarla güçlendirdiğini anlatan Hamudi, "Araçların etrafını kurşun geçirmez çelik levhalarla kaplayıp intihar eylemlerinde kullanıyorlar." diye konuştu.

Hamudi, bomba yüklü araçların genellikle askerlerin yahut diğer güvenlik mensuplarının toplu halde bulunduğu noktalarda patlatıldığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat'ta Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan kurtarılması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.