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DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

Suriye ordusunun terör örgütüne ait bir depoya düzenlediği operasyonda, aralarında Belçika'nın da olduğu NATO ülkelerine ait silahlar çıktı.

26.10.2017 - 01:34
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DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

Suriye ordusundan Tuğgeneral Hasan Süheyl, üç gün önce Mayadin’de terör örgütü DEAŞ’tan ele geçirdiği bir depodan NATO silahlarının çıktığını açıkladı.

BELÇİKA MENŞELİ SİLAH BİLE VAR

Tuğgeneral Süheyl “Depoda çok sayıda ABD, Belçika ve İngiltere menşeli yer alıyor. Silahlarla birlikte çok fazla miktarda yabancı iletişim sistemleri de bulunuyor. Bu silahları depodan çıkarmamız en az bir hafta sürer” dedi.

BELÇİKA BASINI DA HABERLEŞTİRDİ

Belçika basınında da yer alan gelişme sonrası, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine yuva olan, Türkiye'nin resmen istediği teröristleri topraklarında barındırmaya devam eden Belçika'nın, yine bir terör örgütü DEAŞ'ın depolarından kendi silahlarının çıkmasına ne yanıt vereceği merak konusu.

DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

NATO RAHATSIZ OLDU

Suriyeli tuğgeneralin açıklamasının ardından NATO’dan konuyla ilgili açıklama geldi. NATO’nun silah satmadığı belirtilen açıklamada “NATO, terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulmuş olan Koalisyon güçlerinin bir parçası. AWACS gözlem uçuşlarıyla Irak’taki operasyonlara destek veriyoruz, aynı zamanda Irak güçlerini eğitiyoruz. Bununla birlikte Suriye’de bir varlığımız bulunmuyor. Ancak NATO üyesi bazı ülkeler Suriye’deki operasyonlarda yer alıyor. Söz konusu silahlara ‘NATO silahı’ denilmesi yanıltıcı” denildi. NATO’nun ardından bir açıklama da İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Açıklamada “Bu iddia spekülasyon gibi gözüküyor” denildi.

DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

Suriye devlet haber ajansı SANA ise depodaki silahlardan bazılarının İsrail menşeili olduğunu öne sürdü. Humus’un kırsalındaki Cubel Cerrah bölgesinde bulunan bir başka depoda da İsrail menşeili silahlar ve iletişim sistemleri çıktı.

DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

DEAŞ'ın silah depolarından Belçika silahları da çıktı

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