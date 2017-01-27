DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı

Yapılan tespitler üzerine şüpheliye yönelik takip başlatıldı. Takiplerin ardından 2 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda aralarında sözde emirin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'IN UYGUR VE ÖZBEK EMİRİ TUTUKLANDI

Emniyette sorguya alınan Tacik Azra isimli şüphelinin DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerine geçişini organize ettiği ve İstanbul'daki Kazak, Uygur, Tacik ile Özbeklerin sözde emiri olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tacik Azra ile birlikte A.G, Z.K, A.A. ve F.R. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.