DEAŞ'ın sözde maliye sorumlusu öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye sorumlusunun öldüğü bildirildi.
PEŞMERGE KOMUTANI AÇIKLADI
Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge güçleri komutanlarından Albay Hiva Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin, Dakuk kasabasına bağlı yaklaşık iki buçuk yıldır DEAŞ'ın elinde bulunan El-İd köyünü hedef aldığını belirtti.
Abdullah, "Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu El-İd köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu DEAŞ'ın maliye ve militan kazandırma işlerinden sorumlu Molla Samed öldürüldü." dedi.