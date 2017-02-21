DEAŞ'ın sözde maliye sorumlusu öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silopi'de 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Rusya'dan İngiltere'ye: İngiltere'de öyle bir hayvan yok

Rusya için 'ayı' benzetmesi yapan İngiltere Savunma Bakanı'na Moskova'dan çok ağır bir cevap geldi.