Deaş’ın sözde sağlık emirine 18 yıl hapis cezası

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Pompeo'nun Veliaht Prens Selman ile görüşmesi

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Pakistan’ın Diamir bölgesinde çığ altında kalan 13 göçebe kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Riyad'da Veliaht Prens Selman ile de görüşen Mike Pompeo'nun, kapalı kapılar ardında Prens'i kral yapmamakla tehdit ettiği iddia edildi. İddianın sahibi CNN International.

CNN: Pompeo Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti

Ataşehir'de, kadın öğretmen yanlışlıkla fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı. Kazada 2 öğrenci yaralandı.

Edebiyat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Şair ve Yazar Bahaettin Karakoç, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

F.Bahçe'yi ima ederek başka bir kulüpten de teklif aldığını söyleyen Adem Ljajic, "Ancak ben Türkiye'nin en büyük kulübünü tercih ettim" dedi.

Ljajic: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Adana'da müşterilerinin hesaplarından 977 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan bankacı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'li General Scott Miller'ın da bulunduğu toplantıyı hedef alan Taliban saldırısında Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razzak Kadiri hayatını kaybetti. Olayda iki asker yaralandı.

1 Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler Döviz kurundaki yükseliş toplumda endişeye neden oldu. Birçok adım atılarak bu endişeler giderildi.

2 Konya Müze Müdürü görevden alındı Konya'da, hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

3 Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor 2 Ekim tarihinde kayıp olan ve Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğü neredeyse kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturmada Suudi Arabistan masum rolünü oynamaya devam ediyor.

4 Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'deki görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye Rusya'nın yeni otomobil markası Aurus'u yerinde gösterdi. Putin, Sisi ile aracı test etti.

5 Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı Başkan Erdoğan, MHP Lideri'ne erken yaşta emeklilik düzenlemesine neden karşı olduğunu anlattı. Bahçeli, aynı görüşte olduğunu söyledi.

6 Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki Abdulmetin F. okul bitiminde eve gitmek isterken aç köpeklerin saldırısına uğradı.