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Deaş’ın sözde sağlık emirine 18 yıl hapis cezası

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Sağlık emiri’ olarak yargılanan Irak uyruklu sanığa 18 yıl, 8 ay hapis cezası verildi.

İHA | 18.10.2018 - 15:56..
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Deaş’ın sözde sağlık emirine 18 yıl hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kefah Basheer Hussain ve avukatları katıldı. Hussain, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini aktararak, "Benim DEAŞ ile ilgim, alakam ve bağım yoktur." dedi.

18 YIL HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Hussain’in terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Sağlık emiri’ olduğuna yönelik dosyada görsel ve yazılı belgeler yer aldığını, kendisine bağlı 7 ayrı hastane bulunduğunun belirlendiğini belirterek, mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa 18 yıl, 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Suriye’den Türkiye’ye geçtiği belirlenen DEAŞ’ın sözde ‘Sağlık emiri’ Kefah Basheer Hussain ve beraberindeki 14 şüpheliyi, 23 Ocak’ta düzenlen operasyonda gözaltına almıştı.

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