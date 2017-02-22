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DEAŞ'ın sözde Telafer valisi öldürüldü

Irak'ta DEAŞ'a yapılan operasyonda Ebu İbrahim kod adlı sözde Telafer valisi öldürüldü.

22.02.2017 - 16:32
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DEAŞ'ın sözde Telafer valisi öldürüldü

Musul'un batı cephesinde konuşlanan Haşdi Şabi güçlerinin Türkmen komutanlarından Musa İbrahim Colak, yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın sözde Telafer valisi 'Ebu İbrahim' kod adlı Ömer Mustafa Yusuf, Irak savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü." dedi.

EN BÜYÜK OĞLU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda Yusuf'un en büyük oğlunun da öldüğünü kaydeden Colak, "Hava saldırısı, Telafer ilçe merkezine 15 kilometre mesafede yer alan Ayn Tılavi köyünde gerçekleşti." diye konuştu.

Colak ayrıca söz konusu hava saldırısının Ebu İbrahim'in Ayn Tılavi köyünden Telafer'e doğru kaçmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "Ebu el-Bera" kod adlı sözde şura meclisi başkanı da dün Irak'ın kuzeyindeki Diyala vilayetinde düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

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