DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

Terör örgütü DEAŞ'ın püskürtüldüğü bölgelerde inceleme yapan Suriye ordusu, Deyr ez Zor’daki DEAŞ mevzilerinde ABD ve Avrupa yapımı silahlar ele geçirildiğini açıkladı.

ABD, BELÇİKA, İNGİLTERE VE İSRAİL İZLERİ

Yerel basında yer alan haberlerde, Deyr ez Zor’un doğusundaki Aşara, Sübeyhan ve Salihiye kasabalarında çok sayıda hafif ve ağır silah ile havan mermileri ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Suriye ordusu Ekim ayında, Meyadin kentindeki terörist depolarında ABD, Belçika, İngiltere ve İsrail yapımı silahların bulunduğunu açıklamıştı.