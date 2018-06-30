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DEAŞ'ın tuzakladığı mayın Kerkük'te patladı

DEAŞ'ın daha önce Kerkük'te tarım alanlarına yerleştirdiği mayınlardan biri patladı. Meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.

AA | 30.06.2018 - 02:23..
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Havice ilçe Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, Havice'ye bağlı Abbasi kasabasının Tel Deheb köyünde arazide çalışan iki çiftçinin bastıkları mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

3 YIL ÖNCE GÖMÜLEN MAYINLARDA

Mayının uzun süre önce terör örgütü DEAŞ tarafından bölgeye gömüldüğünün değerlendirildiğini belirten Cubburi, "Tarım arazisindeki mayının, yaklaşık üç yıl önce bölgenin kontrolünü elinde tutan terör örgütü DEAŞ militanları tarafından döşendiği tahmin ediliyor." dedi.

Cubburi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

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