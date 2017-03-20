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DEAŞ'lı 6 üst düzey terörist öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un batısında düzenlenen hava saldırısında DAEŞ'in üst düzey 6 yabancı militanının öldürüldüğünü duyurdu.

20.03.2017 - 07:38
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sd

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası koalisyonun, Musul'un batısındaki bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında DAEŞ'in üst düzey 6 yabancı militanının öldürüldüğü belirtildi.

ÖLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ TÜRK

Ölenlerden birinin Türk, 2'sinin Faslı, diğerlerinin Rus, Fransız ve İngiliz vatandaşı olduğu ifade edildi.Ordu birlikleri örgütün elinde bulunan Musul'un batısındaki Nablus mahallesinde kontrolü sağladı. DAEŞ militanlarının ise ordu birliklerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.

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