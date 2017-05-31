DEAŞ'lı militan gizli mescit açıp, piknik düzenledi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ebu Hanzala kod adını kullanan Halis Bayancuk'u dün İstanbul'da gözaltına aldı.

8 TÜRK DAHA GÖZALTINA ALINDI

DEAŞ'ın Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Halis Bayancuk, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda geçen hafta 8 Türk vatandaşı tutuklanırken, Suriye'ye gitmeye hazırlanan 8 kişinin ifadelerinde Halis Bayancuk'un vasıtasıyla örgüte girdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ELEMAN İÇİN PİKNİK DÜZENLEDİ

Devam eden soruşturma kapsamında Halis Bayancuk gözaltına alınırken, Bayancuk'un örgüte elaman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu, Adapazarı'nda toplantılar yapmak için gizli mescit açtığı, piknik düzenlediği ve İstanbul'a elamanlar götürdüğü belirlendi. Bayancuk'un emniyet müdürlüğünde sorgusu devam ediyor.