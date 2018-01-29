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DEAŞ'lı terörist Demet Taşar yakalandı

Mavi listede yer alan ve başına 1,5 milyon lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Demet Taşar yakalandı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 10:37..
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İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde aralarında terör arananlar mavi liste ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ'lı terörist Demet Taşar’ın da bulunduğu toplam 28 teröristin (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1166 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1166 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin 623’ünün FETÖ’den, 450’sinin PKK/KCK’dan, 59’unun DEAŞ’tan ve 34’ünün aşırı sol örgütlerden olduğu belirtildi.

DEAŞ'lı terörist Demet Taşar yakalandı

DEAŞ'lı terörist Demet Taşar yakalandı

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