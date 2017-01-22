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DEAŞ'lı teröristin saç ektirme yalanı

Yakalanan DEAŞ'lı terörist önce “Ucuz olduğu için saç ekimi yaptırmak üzere Ankara’ya geldim” dedi, sonra DEAŞ'lı olduğunu itiraf etti.

22.01.2017 - 12:23
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ üyesi iki yabancı terörist hakkında iddianame hazırladı. Boşnak asıllı DEAŞ’lı bir grubun yakın geçmişte Suriye’den Türkiye’ye geçtiği ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Avrupa’ya seyahat etmeyi planladığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ulus’ta bir otele baskın yaptı.

YAKALANDILAR

Habertürk'ün haberine göre, yapılan baskınla Aleksandar Mitiç isimli bir şahıs gözaltına alındı. Mitiç’i, otelden almaya gelen şüpheli şahsın verdiği bilgi üzerine Bolu Gerede’de bir otele daha yapılan baskında Makedonya uyruklu Zulhajrat Seadini isimli başka bir şahıs yakalandı.

DEAŞ'LI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Aleksandar Mitiç ilk sorgusunda DEAŞ üyesi olduğunu reddederek, “Ucuz olduğu için saç ekimi yaptırmak üzere Ankara’ya geldim” dedi. Daha sonra yapılan araştırmada gerçek isminin Adnan Sutkovic olduğu ortaya çıkan şüpheli, DEAŞ üyesi olduğunu itiraf etti.

Zanlı Seadini’nin ise Interpol tarafından aranan bir terörist olduğu belirlendi. Seadini, Suriye’de örgüt saflarında yer aldığını itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan iki şüpheli hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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