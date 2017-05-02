DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı

FBI çalışanı Daniela Greene'in evlendiği teröristin "sıradan bir kişi" olmadığı belirtilirken, Denis Cuspert isimli bu kişinin eski bir Alman rap şarkıcısı olduğu tespit edildi. Almanya'da "Deso Dogg" takma adını kullanan teröristin Suriye'deki ismi ise; Abu Talha al-Almani.

"Greene" skandalı, ABD'deki DEAŞ terörüne son vermek isteyen FBI açısından "utanç verici" olarak yorumlandı.

ABD'DE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Bestelediği bir şarkıda Usama Bin Ladin'i öven, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı boğazını kesmekle tehdit eden teröristin, FBI personeli ile evlendiğinin ortaya çıkması ABD'de şok etkisi yarattı.

ABD'YE GERİ DÖNDÜ

Amerikan basınına yansıyan ilk bilgilere göre; terörist ile evlendikten haftalar sonra "korkunç bir hata yaptığını" anlayan 38 yaşındaki Greene, ABD'ye geri döndü.

TUTUKLANDI

Ülkesine döner dönmez tutuklanan FBI çalışanı, yetkili mercilerle işbirliği yapmayı kabul etti.

Uluslararası terörizm ile mücadelede "yanlış bilgi aktarmak" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Greene, 2 yıl cezaevinde kaldı ve geçtiğimiz yaz tahliye oldu.

2015 YILINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Barack Obama'yı propaganda videolarıyla tehdit eden Deso Dogg lakaplı Alman rapçi Denis Cuspert'in 2015 yılında öldürüldüğü iddia edilmişti.

Konu hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Elissa Smith, “16 Ekim'de Rakka yakınlarındaki bir hava saldırısında Denis Cuspert'in öldürüldüğünü doğrulayabilirim” ifadesini kullanmıştı.