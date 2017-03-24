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DEAŞ'lı teröristler Musul'da 20 sivili öldürdü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, emirlerine itaat etmediği gerekçesiyle 20 sivili öldürdüğü bildirildi.

24.03.2017 - 04:44
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Ninova İl Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Gazvan Hamid ed-Daudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'un batısındaki El-Matahın Mahallesi'nde çoğu erkek 20 sivili öldürdüğünü söyledi.

DEAŞ'ın mahalle sakinlerine evlerini terk ederek kentin batı kesimindeki bölgelere gitmeleri yönünde baskı yaptığını ifade eden Daudi, edindiği bilgiye göre, örgütün emirlerine karşı gelen bölge sakinlerinin kurşuna dizildiğini anlattı.

Daudi, örgütün ayrıca "emirlerini yerine getirmeyen" kadınların da ziynet eşyalarına el koyduğunu belirtti.

Federal polis birliklerinde görevli Yüzbaşı Sübhan eş-Şevili ise DEAŞ'a bağlı Irak uyruklu iki militanın güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktardı.

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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