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DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin, Rakka'dan ABD ve PKK/PYD koruması altında tahliye edildiği görüntüler ortaya çıktı.

14.11.2017 - 02:55
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DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

BBC'nin paylaştığı görüntülerde, terör örgütü DEAŞ'a mensup militanlar, sıkıştıkları Rakka'dan Amerikan-İngiliz ordusu ve yine terör örgütü PYD'nin gözetimi altında serbest bir şekilde ayrılıyor.

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

ŞOFÖRLERE BİNLERCE DOLAR ÖDENDİ

DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden güvenli bir şekilde çıkarılması için her şeyin düşünüldüğü, teröristleri taşıyan araçların şoförlerine binlerce dolar verildiği iddia edildi.

Söz konusu konvoyda, aralarında DEAŞ'ın önemli yöneticilerinin de olduğu yüzlerce militanın olduğu öğrenildi.

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

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