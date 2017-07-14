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DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonun izleri ortaya çıktı

Konya'da DEAŞ'lılara düzenlenen operasyon sonucu çatışma yaşandı. 5 terörist ölü ele geçirildi.

14.07.2017 - 14:58
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Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez Meram İlçesi Meram Bağları olarak bilinen Dutlukır Mevkisi'ndeki yaşları 26 ila 32 arasında değişen Türk vatandaşı DEAŞ'lı terörist T.H., V.S., M.E.D., M.C. ve A.Y.'nin ölü ele geçirildiği, örgütün hücre evine yönelik yapılan operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonun izleri ortaya çıktı

Yüksekliği 2 metreyi aşan bahçe duvarını merdivenle aşmaya çalışan Özel Harekat polislerini fark eden bahçede tabancayla nöbet tutan teröristin polislere ateş açmasıyla çatışmanın başladığı bildirildi. Nöbetçi teröristin koşarak içeri girdiği ve uyuyan diğer örgüt militanlarına haber verdiği belirtildi. Diğer milatanlarında Kalaşnikoflarla ateş açmaya başladığı ve çatışmanın şiddetinin giderek arttığı kaydedildi.

1 POLİSİN KASKINA, 1 POLİSİN TELEFONUNA KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışma sırasında bir Özel Harekat Polisi'nin kaskına kurşun isabet ederken, bir polisin de pantolon cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçtiği belirtildi. Villanın içine giren Özel Harekat ekipleri, 12 odalı villada teröristlerle çatışmayı sürdürdü. Yaklaşık 2 metrelik mesafeyle teröristlerle adeta göğüs göğüse çatışan polisin, elinde taşıdığı 15 kiloluk kalkanlardan bazılarının, yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu parçalandığı tespit edildi.

DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonun izleri ortaya çıktı

ÇATIŞMANIN İZLERİ

Çatışmanın izlerinin de hala durduğu gözlendi. Çatışma sırasında yan taraftaki villanın bahçe duvarının üstündeki demir parmaklıklara da 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Özel Harekat polislerinin, yaklaşık 2,5 saat süren çatışmada ele geçirilen 12 kalıp halindeki 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirip, fünye ile birleştirmesine fırsat vermeden teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Evde 1 tabanca, 5 Kalaşnikof tüfek, şarjörlerde hazırlanmış 1500 mermi, canlı bomba yeleği ve 4 kilo TNT ele geçirilmişti. Bir Özel Harekat polisinin kurşuni isabet eden kaskının ise savcılık tarafından delil olarak saklandığı kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i ev sahibi, 2'si emlakçı, 15'i DEAŞ üyesi olmak üzere 18 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtilirken, mühürlenen ev ise halis polis gözetiminde tutuluyor.

DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonun izleri ortaya çıktı

DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonun izleri ortaya çıktı

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