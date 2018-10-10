Dede mesleğini üniversiteli gençlere öğretiyor

Küçük yaşta dedesinden öğrendiği deri işlemeciliğini devam ettiren Serdal İnözü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından deri işlemeciliği alanında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" olarak kabul edildi.

Serdal İnözü, sanatında yeni açılımlar yaparak deriden çanta ve kemer üretmenin ötesine geçti. Minyatür boyuttan yetişkin insan boyutuna varıncaya kadar bezeme ve boyama yöntemlerini kullanarak birçok detaya sahip deriden zırhlar yaptı.

EL EMEĞİ MOZAİKLER

İnözü, yine benzer yöntemlerle deriden balık replikaları hazırladı, aralarında "Çingene Kız" da olmak üzere çeşitli mozaik eserleri deri üzerine resmetti. Eserlerini tamamen el emeğiyle ortaya koyan İnözü, üretimde gerekli metal aletleri de yine kendisi yapıyor.





MESLEĞİNİ GENÇLERE AKTARIYOR

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2005 yılında bu yana öğretim görevlisi olarak görev yapan Serdal İnözü, kendisine tahsis edilen derslikte dedesinden öğrendiği mesleğini tüm yönleriyle gençlere aktarıyor.

"BAŞARIMI DEMEME BORÇLUYUM"

Serdal İnözü, yaz tatillerini köyde geçirirken kalay, bakır, semer, eyer, çarık ve yemeni tamiratları yapan dedesini büyük bir ilgi ve alakayla seyrettiğini belirtti.

Zaman içerisinde içinde bir heyecan oluştuğunu, dedesinin de bunu görerek her türlü küçük çaplı tamirat işlerini kendisine vermeye başladığını anlatan İnözü, "Dede mesleğinde yaptığım çalışmalar vücut bulduğunda dedemi yad ediyorum. Çünkü o bana bir aşılama yaptı. Bugün eğer bu seviyeyle gelmişsem, bu başarıyı elde edebilmişsem tek bir gerekçesi var. O da dedemdir" dedi.



