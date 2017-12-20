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Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor

Rize'de çocuklar dedelerinin anılarını yazıyor. "Geleceğim Ailemin Masalında" projesiyle yazılan anılar kitapta toplanacak.

DHA | 20.12.2017 - 11:43..
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Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçede eğitim, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak amacıyla Lazca'da ışık anlamına gelen  'Çona' adını verdiği proje ekibi oluşturdu.

Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÖPRÜ

Ekip, 'Geleceğim Ailemin Masalında'  projesi geliştirdi. Geçmiş ile günümüz arasında köprü kurulmasını amaçlayan proje ile anne, baba, anneanne, büyükbaba gibi ebeveynlerin yaşadıkları hikayeler günümüze aktarılıyor. Çocuklar büyüklerinden dinledikleri hikayeleri kaleme alıp kitap haline gelecek şekilde yazıyor, dinledikleri bazı anları ise kendi elleriyle resim çizerek o anı yaşatmaya çalışıyor. Projeye ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler katılıyor. Dikkaya köyünde projeye katılan çocuklar ellerinde defter ve kalemleri ile dedelerini dinliyor, not alıp resimler çiziyor. Dedelerinin hikayelerinin yanı sıra anılarını da dinleyen çocuklar yazdıkları hikayeleri biriktirerek proje ekibine teslim ediyor. Kurul tarafından seçilecek kitapların baskısı yapılacak.

Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor

"ANILARI MASALSI BİR HALE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR"

Proje ekibinden Dikkaya köyü Düzmahalle İlkokulu Öğretmeni Halil Kosanoğlu, geçmiş ve geleceği nasıl kaynaştırabiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Kosanoğlu, "Bütün okullar bu projeye katıldı. Çocuklar geçmişten öğrendikleri bilgileri, geleceğe aktarabileceği için ve kendi kitaplarını oluşturabileceği için çok mutlu oldular. Çocuklar bu projeyi yaparken ilk olarak yaşlı insanlara ulaşıyorlar. Gerçeklik payı olması için birebir yaşamış, görmüş kişilere ulaşıyorlar. Bu insanlarla sohbet ediyorlar ve bu sohbeti kayıt cihazlarına aktarıyorlar. Daha sonra yaşlılardan dinledikleri hikayeleri kaleme alıp yazmaya başlıyorlar. Masalsı bir hale dönüştürüp bunu bir kitap haline getiriyorlar. Çocuklarımız yaklaşık 1 ay boyunca hazırladıkları bu çalışmaları İlçe Komisyonu'na sunacaklar. Burada yapılacak değerlendirmede ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilerin kitapları basılacak. Bu kitaplar diğer okullara gönderilecek. Bu sayede geçmişle bağlantımızı kurmuş olacağız." dedi.

Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor

"BİR PARÇA EKMEK, BİR PARÇA PEYNİR..."

Torununa anılarını anlatan 75 yaşındaki Bilal Günbay, ilkokulun 1947 yılında açıldığı köylerinde tek öğretmenle okuduklarını anlattı. 5'inci sınıfa kadar bir tek öğretmeden eğitim aldıklarını anlatan Günbay, "O zaman ayağımızda çarıklarla 1 saatte yürüyerek okula ulaşırdık. Anamız bir parça ekmek bir parça peynir ile öğlen yemeğimizi çantamıza koyardı. Şu anki imkanlar çok güzel, o zaman çok yokluk vardı." diyerek torunlarına çocukluk yıllarını anlattı.

Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Dedesinden anılarını dinleyen 10 yaşındaki Zeynep Günbay ise, "Geçmişte yaşanmış ilginç, hüzünlü, macera dolu hikayeleri dinliyorum. Bu hikayeleri daha öncede duyuyorduk ama şimdi yaşayan kişilerden dinliyoruz ve yazıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Onların hikayelerini dinlerken kendimi onların yerine koyacağım. Böylece onların yaşadıkları ile bugün arasında bir bağ kuracağım." diyerek kitap yazmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor



Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor



Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor



Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor



Dedeler anlatıyor, torunlar yazıyor

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