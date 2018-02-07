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Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

İzmir'in en hareketli noktalarından birinin dedesine ait olduğunu öğrenen Mahmut Limnili, yolu trafiğe kapatarak vatandaşları mağdur etti.

DHA | 07.02.2018 - 16:16..
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İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, evini restore ettirirken yola haksız şekilde girdiğini ileri sürdüğü komşusunu belediyeye şikayet eden Mahmut Limnili, tesadüf sonucu söz konusu yolun kendisiyle aynı adı taşıyan hayatta olmayan dedesine ait olduğunu öğrendi.

Yasal işlemleri tamamlayarak diğer varislerle dedesinin üzerine olan tapunun bir örneğini alan Limnili, Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi'ne açılan ve ilçenin en hareketli noktalarından olan 161'inci Sokağı trafiğe kapattı.

"TAPULU ARSAMIZDIR"

Vatandaşların yolun kapanmasıyla ilgili şikayetleri üzerine bölgeye tekrar gelen Foça Belediyesi yetkililerinin kendisini; saksıların görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle ceza yazmakla tehdit ettiğini ileri süren Limnili, bu kez yolu iki taraftan tel, tente ve saksılarla kapattı. Üzerine 'Tapulu arsamızdır' yazılı bidonlarla da vatandaşlara durumu açıklamaya çalıştı.

Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

"60 YILDIR FARKINDA DEĞİLİZ"

Olayın kendisine "Kötü komşu adamı mal sahibi yapar" atasözünü hatırlattığını belirten Limnili, komşusuna kötü demediğini ama hak ararken 60 yıldır farkında olmadıkları mallarını bulduklarını söyledi. Limnili, "50 metrekarelik kamu malını kurtarmak için komşularımla birlikte harekete geçtik. Biz durumun kolayca halledileceğini umduk. 3 ay geçti. Israrla hiçbir şey yapılmadığını ve yapılmayacağını gördük. Araştırmalarımız sonucu 60 yıldır farkında olmadığımız 2 arsamızın olduğunu öğrenince iş daha ilginç hale geldi." dedi.

Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

"ARABA GİRMEYEN SOKAKTA HAREKET OLMAZ"

Limnili, "Bu arada asıl yolun şikayet ettiğimiz komşunun evine paralel ve 3.5 metre genişliğinde olduğunu, komşunun burayı şahsi bahçesi haline dönüştürdüğünü de öğrendik. Belediye hala bu işgali yıkmamakta ısrar ediyor. 'Vatandaşlar bu yola alışmıştık, aç diyorlar' ama ben onlara belediyenin akla sığmayacak şekilde kapattığı yolları hatırlatıp, 'Alışırsınız' diyorum. Belediyenin trafiğe kapattığı sokaklardaki mağduriyetleri kendi ürettiğim atasözüyle şöyle anlatıyorum: Karga girmeyen tarlada bereket, araba girmeyen sokakta hareket olmaz diyorum." ifadelerini kullandı.

Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

"ARTIK MALIMDAN VAZGEÇMEM"

Limnili sözlerini, "Ok yaydan çıktı. Artık malımdan vazgeçmem. Yolu da açmam. Yakında daha düzgün ve estetik malzemeyle sınırlarımı çevireceğim. İyi ki bu işe girişmişim. İki tapu sahibi olduk." diye tamamladı.

Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

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