Dedesinin parasını gasp eden toruna 11 yıl hapis

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinin Nazımbey Mahallesi'nde ilk olay geçen 13 Ağustos'ta meydana geldi.

İşsiz Hasan Koçyiğit, iddiaya göre, dedesi Mustafa Koçyiğit'in evine giderek para istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan Koçyiğit, dedesini itekleyerek yere düşürdü ve cebinde bulunan bin lirayı zorla alarak, evden ayrıldı.

DÖVEREK PARASINI ALDI

İkinci olay ise 18 Ağustos'ta meydana geldi. Yine dedesinin evine gidip para isteyen torun, kendisine olumsuz yanıt veren dedesini döverek, cebinden 200 lirasını zorla aldı.

DEDESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayların ardından polise sığınan Mustafa Koçyiğit, torunundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Hasan Koçyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Hasan Koçyiğit hazır bulundu. 'Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma' suçlamasıyla yargılanan torun Koçyiğit, "Dedeme karşı böyle bir şey yapmadım. Ne olur beni tekrar cezaevine göndermeyin. Ben eziyet edip, kimsenin parasını almadım. Dedemin aklı gelip gidiyor." dedi.

DEDESİ TORUNUNU KORUDU AMA MAHKEME AFFETMEDİ

Polise şikayette bulunan yurt dışından emekli Mustafa Koçyiğit ise mahkemedeki ifadesinde, "Torunum benim paramı almadı. Ben dedeyim, alsa ne olur ki! Ben para vermedim, benden zorla alan olmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, iki defa 'yağma' suçundan tutuklu bulunan Mustafa Koçyiğit'e bir dosyadan 6 yıl 1 ay, diğer dosyadan ise 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezası verdi.