taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.278
USD
3,8745
EURO
4,5341
ALTIN
158,51
PETR
62,9200

Dedesinin parasını gasp eden toruna 11 yıl hapis

Kayseri'de, farklı tarihlerde, dedesine şiddet uygulayarak parasını gasp eden Hasan Koçyiğit, 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14.11.2017 - 12:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dedesinin parasını gasp eden toruna 11 yıl hapis

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinin Nazımbey Mahallesi'nde ilk olay geçen 13 Ağustos'ta meydana geldi.

İşsiz Hasan Koçyiğit, iddiaya göre, dedesi Mustafa Koçyiğit'in evine giderek para istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan Koçyiğit, dedesini itekleyerek yere düşürdü ve cebinde bulunan bin lirayı zorla alarak, evden ayrıldı.

DÖVEREK PARASINI ALDI

İkinci olay ise 18 Ağustos'ta meydana geldi. Yine dedesinin evine gidip para isteyen torun, kendisine olumsuz yanıt veren dedesini döverek, cebinden 200 lirasını zorla aldı.

DEDESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayların ardından polise sığınan Mustafa Koçyiğit, torunundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Hasan Koçyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Hasan Koçyiğit hazır bulundu. 'Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma' suçlamasıyla yargılanan torun Koçyiğit, "Dedeme karşı böyle bir şey yapmadım. Ne olur beni tekrar cezaevine göndermeyin. Ben eziyet edip, kimsenin parasını almadım. Dedemin aklı gelip gidiyor." dedi.

DEDESİ TORUNUNU KORUDU AMA MAHKEME AFFETMEDİ

Polise şikayette bulunan yurt dışından emekli Mustafa Koçyiğit ise mahkemedeki ifadesinde, "Torunum benim paramı almadı. Ben dedeyim, alsa ne olur ki! Ben para vermedim, benden zorla alan olmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, iki defa 'yağma' suçundan tutuklu bulunan Mustafa Koçyiğit'e bir dosyadan 6 yıl 1 ay, diğer dosyadan ise 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

İlginizi Çekebilir
Ağaçları rengarenk el örgüleriyle giydirdiler
Uludağ Üniversitesi'nde ağaçlar, rengarenk giyindi.
Kayseri'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu
Usulsüz engelli raporu hazırlandığı ve bunlarla emeklilik işlemi yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 31 kişi gözaltına alındı.
Kentsel dönüşüm mağduru oldular
Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle 5 yıldır molozların arasında yaşayan Şanlıurfalılar 'Suriyeli' gibi hissettiklerini söylüyor.
5 milyon yıllık ametist taşını 200 bin kişi ziyaret etti
Amasya'da bulunan Ormancılık Müzesi'nde sergilenen ve 5 milyon yıllık olduğu öne sürülen 'Ametist Taşı' 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

142
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

167
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

194
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

34
Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı

105
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM