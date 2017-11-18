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Dedikodu kavgasında 3 kişi yaralandı

Bolu'da dedikodu yüzünden aralarında husumet olan akrabaların kavgasında kan döküldü.

18.11.2017 - 07:13
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Bolu'da yaşayan uzaktan akrabalardan Emre Ş. ve Muharrem D., Selami A.'nın evini bastı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Dedikodu kavgasında 3 kişi yaralandı

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Olay, dün gece Köroğlu Mahallesi Avcı Sokak’ta meydana geldi. Emre Ş. ve Muharrem D., aralarında dedikodu konusunda husumet bulunan uzaktan akrabaları Selami A.’nın evine gitti. Burada çıkan bıçaklı kavgada Emre Ş. sırtından, Muharrem D. göğsünden ve boynundan, kavgayı ayırmaya çalışan Selami A.’nın ablası Seher A. da elinden yaralandı.

Dedikodu kavgasında 3 kişi yaralandı

Selami A. kaçarken, yaralılar çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan Selami A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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