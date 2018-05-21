Define ararken suçüstü yakalandılar

İznik ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkisinde, geçen yıllarda müze ekiplerince Roma dönemine ait 3’üncü yüzyıldan kalma, biri 7 ton ağırlığında 3 lahit ile çok sayıda mezar bulundu.

Bölgenin define avcılarından korunması amacıyla da jandarma ekipleri, nöbet tutmaya başladı.

MAHKEME TUTUKLADI

Bölgede devriye gezen jandarma ekibi, define arayan 2 kişi ile bunlara gözcülük yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kazı yaptığı malzemelere el konulan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.