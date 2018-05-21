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Define ararken suçüstü yakalandılar

Bursa İznik'te 3 lahit ve çok sayıda mezarın bulunduğu Hisardere'de define arayanlar yakalandıktan sonra tutuklandı.

DHA | 21.05.2018 - 16:20..
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İznik ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkisinde, geçen yıllarda müze ekiplerince Roma dönemine ait 3’üncü yüzyıldan kalma, biri 7 ton ağırlığında 3 lahit ile çok sayıda mezar bulundu.

Bölgenin define avcılarından korunması amacıyla da jandarma ekipleri, nöbet tutmaya başladı.

MAHKEME TUTUKLADI

Bölgede devriye gezen jandarma ekibi, define arayan 2 kişi ile bunlara gözcülük yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kazı yaptığı malzemelere el konulan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Define ararken suçüstü yakalandılar

Define ararken suçüstü yakalandılar

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