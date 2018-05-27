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Define avcıları 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti

Trabzon'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazılan 1700 yıllık Rum mezarları, polisi harekete geçirdi. Şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı.

DHA | 27.05.2018 - 11:39..
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Çarşıbaşı ilçesinin Burunbaşı Mahallesi'nde 1700 yılık tarihi geçmişe sahip Rum mezarlıkları kazılarak tahrip edildi. Mezarlarda bir metreyi aşan çukurlar açıldı.

Define avcıları 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti

Mezarların kaçak defineciler tarafından kazılıp tahrip edildiğini görenler durumu polise bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri kazı yapanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çevre sakinleri mezarların kazılmasından dolayı endişe duymaya başladı.

Define avcıları 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti

"SADECE ESKİ MEZARLIKLAR KAZILMIŞ"

Burunbaşı Camii imamı Halik Söke, kazıların gece yapıldığını sandıklarını belirterek özellikle Rum mezarlarının hedef alındığını söyledi. Söke, "Burada kazı yapıldığını gören olmadı. Çok eski mezarlıklar vardı. Defineciler altın bulabilmek için buraya gelip eski mezarlıkları kazıyorlar. Bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Bazı mezarlıklara hiç dokunmamışlar. Sadece eski mezarlıklar kazılmış." dedi.

Define avcıları 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti

"BU İŞİN TİCARETİNİ YAPANLAR VAR"

Mahalle sakinlerinden Nurettin Akıntürk ise mezarlık kazma işinin define avcılarınca yapıldığını belirterek, "Çarşıbaşı’nın tarihi 1700'lü yıllara dayanıyor. Eskiden burada çok fazla Rum yaşardı. Mezarlıklar yörede çok fazla. Bu alanda kimlerin kazı yaptığı ve ne aradığına dair hiçbir bilgimiz yok. Ama tahminimiz bu işi define avcıları yaptı. Bu işin ticaretini yapanlar var. Gece gelmişler, kazıp gitmişler." diye konuştu.

Define avcıları 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti



Define avcıları 1700 yıllık Rum mezarlarını tahrip etti

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