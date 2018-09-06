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Define avcıları tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakaladı.

AA | 06.09.2018 - 06:16..
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İlçenin Piribeyli Mahallesi'nde Akpınar Evleri mevkisinde devriye görevini yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Define avcıları tutuklandı

KİMYASAL MADDEYE EL KONULDU

Ekiplerin düzenlediği operasyonda E.Ö. (38), M.D. (59), A.P. (60), M.M. (47), M.Y. (29) ve C.C. (44) suçüstü yakalandı.

Operasyonda definecilerin yanlarında getirdiği kazma, kürek, levye, balyoz, detektör, murç ve kaya eritici kimyasal maddeye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Define avcıları tutuklandı

Define avcıları tutuklandı

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