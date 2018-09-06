Define avcıları tutuklandı

İlçenin Piribeyli Mahallesi'nde Akpınar Evleri mevkisinde devriye görevini yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
KİMYASAL MADDEYE EL KONULDU
Ekiplerin düzenlediği operasyonda E.Ö. (38), M.D. (59), A.P. (60), M.M. (47), M.Y. (29) ve C.C. (44) suçüstü yakalandı.
Operasyonda definecilerin yanlarında getirdiği kazma, kürek, levye, balyoz, detektör, murç ve kaya eritici kimyasal maddeye el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.