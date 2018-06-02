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Defineciler antik kaya mezarları patlattı

Erzurum-Pasinler Karayolu'nun Hamamderesi mevkisinde bulunan ve yaklaşık 3 yıl önce tescili yapılan Urartu dönemine ait kaya mezarlıklar, defineciler tarafından patlayıcılarla tahrip edildi.

AA | 02.06.2018 - 15:51..
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Zarar verilen kaya mezarlıklarda, definecilerin hazırladığı ancak elektrik vermek suretiyle patlatamadığı bazı kablolu patlayıcılar da dikkati çekti.

Defineciler antik kaya mezarları patlattı

Erzurum'un tarih ve kültürünü inceleyen araştırmacı yazar Ömer Faruk Kızılkaya, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, mantar toplamak için arkadaşlarıyla kaya mezarlıkların olduğu bölgeye gittiğini söyledi.

KAYA MEZARLARI PATLATTILAR

Daha sonra kaya mezarlarını ziyaret etmek istediklerinde üzücü bir manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu: "Defineciler tarafından buranın kazıldığını, daha sonra giriş noktaları tespit edildikten sonra kaya mezarlarının tek tek açıldığını gördük. Burada mezar odaları mevcut. Defineciler burada yasa dışı kazı yapıp ciddi tahribata sebep olmuş. Mezar odalarına girdikten sonra buralardaki taşları delmek suretiyle içine bazı kimyasal madde bırakmış ve orada oluşturdukları özel bir patlayıcı etkiyle ses çıkarmadan kayaları patlatıp, buraları tahrip etmiş."

Defineciler antik kaya mezarları patlattı


Ömer Faruk Kızılkaya, kentte bu tür kaya mezarlıklara sıkça rastlandığını da belirterek, tarihi değerlerin korunmasını istedi.

Defineciler antik kaya mezarları patlattı

Defineciler antik kaya mezarları patlattı

Defineciler antik kaya mezarları patlattı

Defineciler antik kaya mezarları patlattı

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