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Defineciler antik kenti delik deşik etti

Antalya'nın kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onobara Antik Kenti'nin defineciler tarafından yağmalandığı ve tarihi eserlerin tahrip edildiği ortaya çıktı.

DHA | 16.01.2018 - 11:02..
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Antik dönemde Trebenna'ya bağlı bir kale kent olarak kurulan ve Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Hisarçandır'daki Onobara Antik Kenti'nin de bulunduğu güzergahta doğa yürüyüşü gerçekleştiren grup üyeleri, antik kentteki birçok tarihi eser ve lahdin tahrip edilip yağmalandığını ve bölgede defineciler tarafından açılmış çok sayıda kuyu olduğunu tespit etti.

"KÖSTEBEK YUVASINA DÖNMÜŞTÜ"

Grup üyelerinden profesyonel turist rehberi Şaban Aktaş, Gedelme bölgesinden kızılçam ormanları arasından, doğa yürüyüşü için işaretlenmiş bir rotayı takip ederek 2 saatlik yürüyüş ardından Onobara Antik Kenti'ne ulaştıklarını belirterek, “Gördüğümüz içler acısı manzaralar karşısında yüreğimiz kanadı. Antik kent defineciler tarafından talan edilmiş, ortalık tam anlamıyla bir köstebek yuvasına dönmüştü." dedi.

Defineciler antik kenti delik deşik etti

"DERİN KUYULAR AÇILMIŞ"

Mezar anıtların kırıldığını, antik binaların temellerinde çok derin çukurlar açıldığını belirten Aktaş, şöyle dedi; “Bazı bölümleri adeta mağara gibi oymuşlardı. Görüldüğü kadarıyla da burayı kazanlar halen işbaşında. Grupla yürüyüşe katılan Alman asıllı bir kadın da ne yazık ki antik kentte yapılan talanı görüntüledi. Bu görüntüler bizlerin ulusal prestiji açısından hiç de olumlu yansımayacaktır. Jandarma gerekli araştırmayı dikkat ve titizlikle yaptığı takdirde bu yağma ve talanı yapanları ortaya çıkarabilir."

Defineciler antik kenti delik deşik etti



Defineciler antik kenti delik deşik etti



Defineciler antik kenti delik deşik etti



Defineciler antik kenti delik deşik etti



Defineciler antik kenti delik deşik etti



Defineciler antik kenti delik deşik etti

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