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Definecilerin evinden tarihi eserler ve silahlar çıktı

Konya’da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 kişinin evinde yapılan aramada, silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi.

İHA | 11.12.2017 - 13:42..
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Dumanlı mahallesi Yaylacık mevkisinde yapılan kaçak kazı ile ilgili teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüphelinin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenleyerek araçlarında arama yaptı.

8 AV TÜFEĞİ, 2 KURU SIKI TABANCA, ONLARCA TARİHİ ESER BULUNDU

Aramalarda 8 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek, 2 dedektör cihazı ve parçaları, 41 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve taş obje ele geçirildi.

Definecilerin evinden tarihi eserler ve silahlar çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler, S.D., M.U., T.D., S.A., B.Ç.,Y.K.,G.K., E.K., R.Y., İ.A., O.K., H.Ç., S.C. ve H.B. sevk edildikleri Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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