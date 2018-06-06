taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.909
USD
4,6178
EURO
5,4368
ALTIN
192,72
PETR
75,9400

Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 248 yıllık tarihi Çamlı Manastırı için restorasyon beklenirken, içi ve çevresi defineciler tarafından delik deşik edildi.

DHA | 06.06.2018 - 11:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cunda Adası’nın çamla kaplı en yüksek tepesinin kuzey tarafında bulunan Çamlı Manastırı'nda, defineciler tarafından sürekli kaçak kazı yapıldığı ileri sürüldü.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan 1,5 dönüm arazi üzerindeki manastır, 2005 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmişti.

Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti

Ayvalık ile yurt genelinde yakın tarih ve arkeoloji üzerine araştırmalar yapan Taylan Köken, manastırın korunması için gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, ara ara ziyaret ettiği manastırda artan kaçak kazılar nedeniyle tahribatın da büyüdüğünü söyledi.

Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti

"6 METRE DERİNLİĞİNDE BİR ÇUKUR AÇILMIŞ"

Manastıra 1 hafta içinde gerçekleştirdiği 2 ziyarette kaçak kazılar nedeniyle yeni çukurlar oluştuğunu gördüğünü anlatan Taylan Köken, "Tahribat sürekli artıyor. Define arayanlar, şapel girişini ve içini bu kez çok derin bir şekilde kazmışlar. Hilti kullanılarak, 6 metre derinliğinde bir çukur açılmış. Bu durum, manastıra verilen zararı gözler önüne sererken, ziyarete gelenler için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Define avcıları çevrede iz bırakmamaya çalışıyor. Kaçak kazılar belli bir bölgede yoğunlaşıyor. Manastırı düzleştirmek için yapılan setlere ulaşınca kazıyı bırakmışlar. Müdahale edilmezse yine gelecek ve kazacaklar." dedi.

Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti

"BÜTÜN EDREMİT KÖRFEZİ TAHRİP EDİLİYOR"

Kültürel mirasın, arkeologların görevlendirilmesiyle korunabileceğini kaydeden Köken, "Bunlar bizim kültürel mirasımız, bunların sahibi değiliz. Biz sadece geçici olarak bunları korumak ve geleceğe aktarmak zorunda olan insanlarız. Devletin bu işe 'Dur' demesi için birinci şart, Türkiye'de dedektör satışı kesinlikle yasaklanmalı. Devlet istediği zaman her şeyi engelleyebilir. Bu kültürel mirasımız, arkeologların görevlendirilmesiyle korunabilir. Biraz zahmetli bir iş ama ileride bize turizm olarak geri dönecektir. Ayvalık, mimarisi ile bugünlere gelmiş. Ayvalık’ı sadece denizi, doğası ve zeytini ile değil; bir de kültürel mimarisi ile tanımlıyorsunuz. Bu mirası koruyoruz, kolluyoruz; çünkü bize kalan o. Ayvalık’ta kazılmadık yer yok. Sadece Ayvalık değil, bütün Edremit Körfezi tahrip ediliyor. Türkiye açık bir müze. Biz bunu çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak zorundayız." diye konuştu.

Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti



Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti



Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti



Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti



Defineciler tarihi Çamlı Manastırı'nı tahrip etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

110
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

445
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

86
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

46
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

189
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM