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Defne Joy Foster'ın annesi isyan etti

6 yıl önce yaşamını yitiren Defne Joy Foster'in annesi Hatice Foster, ''Kızımın ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu'' diye haykırdı.

03.02.2017 - 09:13
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36 yaşındaki Defne, 2 Şubat 2011 gecesi İstanbul Kadıköy'de kaldığı bir evde rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yanında ise o dönem Taraf gazetesinin yayın yönetmeni olan Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan vardı. Kerem Altan, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Defne ise geride küçücük bir yavru, acılı bir eş ve anne bırakarak sonsuzluğa uğurlandı.

Defne Joy Foster'ın annesi isyan etti

KIZININ MEZARINDAN AYRILMADI

İşte dün talihsiz kadının İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında anma töreni vardı. Anma etkinliğine sanat dünyasından kimse katılmazken, annesi Hatice Foster kızının mezarı başından ayrılmadı. Ağıtlar yakıp evladının ölümünden sorumlu olanların yargılanması gerektiğini açıkladı.

''KIZIMIN ÖLÜMÜNE FETÖ'CÜLER SEBEP OLDU''

İlaçlarla ayakta duran acılı kadın, şöyle haykırdı: "Bu işte bir bit yeniği var. Zaten amcasıyla ( Mehmet Altan) babası ( Ahmet Altan) FETÖ davasından hapiste. Darısı, Kerem'in başına! Ölmeden göreceğim bunu. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne. Biz sürecin takipçisiyiz. Avukatımız Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Cumhuriyet Başsavcısı dosyayı geri açtı. Çünkü gerçekten bir şey var. Adli Tıp Kurumu raporları da birbiriyle çelişiyordu. Hepsi FETÖ'cüymüş. Kızımın ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu."

Defne Joy Foster'ın annesi isyan etti

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