Defne Samyeli bakımda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile çıktığı Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul’a dönen Defne Samyeli, önceki akşam küçük kızı Derin’le Levent’teki kuaförüne gitti. 3 saatlik bir işlemle saç uçlarını birkaç ton açtıran sunucu, çıkışta habercilerle karşılaşınca sinirlendi.

"DIŞARDA KONUŞMUYORUM"

Haftalar önce otomobili Yılmaz’ın evinin önünde görülen ve yeni ilişkisi böylece açığa çıkan, sonra ünlü komedyenle Bodrum’da objektife yakalanan Samyeli, muhabirlere tepkiliydi. “Dişçiye gittim, oraya da gelseydiniz” diyen sunucu, soruları yanıtsız bıraktı: “Dışarıda konuşmuyorum.”



