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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın evinden çıktı

Defne Samyeli, önceki gece adının bir süredir aşk haberlerine karıştığı Cem Yılmaz’ın evindeydi.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 07:10..
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KIK

Uzun zamandır beraber oldukları söylentileri çıkan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki gün ünlü komedyenin Levent’teki evinde buluştu.  Ancak bu ziyaretten haberdar olup evin önüne gelen gazeteciler yüzünden Samyeli dışarı çıkamadı ve geceyi ünlü komedyenin evinde geçirdi.

"BİZİM EVDE MERCEDES SERVİSİ VAR"

Cem Yılmaz, dün sabah evinden çıkarken “Defne Hanım’ın otomobili sizin otoparkta duruyor” diyen muhabire esprili bir karşılık verdi: “Evet bizim evde Mercedes servisi var, arada arkadaşlarımız arabalarını getirip bırakıyor. Yarın da Ozan (Güven) Mini Cooper’ını bırakacak tamire!”

"KOMİK OLUYORSUNUZ"

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’dan yaklaşık iki saat sonra evden çıktı. Sunucu, “Cem Bey’le beraber misiniz?” sorusuna “Vallahi komik oluyorsunuz” diye karşılık verdi. Gergin görünen ve aracını evin otoparkından çıkarmakta zorlanan Samyeli, o sırada arkasında park halinde duran otomobile çarptı.

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın evinden çıktı

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın evinden çıktı

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın evinden çıktı

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