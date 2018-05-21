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Defne Samyeli ile Cem Yılmaz artık kaçmıyor

Ünlü komedyen, ilişkisiyle ilgili sorulara “Bi’tanem” şarkısını söyleyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 06:24..
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HH

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler’deki bir restorandaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta araçlarının getirilmesini beklerken görüntülendi.

Yanlarına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektiren Samyeli ve Yılmaz, muhabirlerin art arda patlayan flaşları karşısında rahat tavırlar sergiledi.

DEFNE SAMYELİ'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Cem Yılmaz, “İlişkiniz hayırlı olsun” diyen muhabirlere Cengiz İmren’in “Bi’tanem” şarkısıyla yanıt verdi. Ünlü komedyen şarkının “Bi’tanem deli gibi severim seni ben, gözüm gibi severim seni ben, bu başıma taç ederim” bölümünü söylerken, Defne Samyeli onu gülümseyerek dinledi.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz artık kaçmıyor

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