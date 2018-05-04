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Defne Samyeli: Kimseye hesap vermem

Dün Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 09:05..
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Adı bir süredir Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, önceki akşam Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti. Defne Samyeli, çıkan haberlere ilişkin sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı.

Defne Samyeli: Kimseye hesap vermem

"BEKAR BİR KADINIM"

Samyeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde: "Çocuk yaşta seçtiğim meslek dolayısıyla yıllardır göz önündeyim, magazin basınının merak ve ilgisini elbette anlıyorum. Ne var ki, yetişkin ve bekar bir kadın olarak hangi arkadaşımla ne şartlarda görüşüp, ne yaşadığım konusunda hiç kimseye bir açıklama yapmak, kimseden onay veya izin almak gibi bir mecburiyetim olmadığını hatırlatmak isterim. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı tenzih ederek, hepsini aramızdaki saygılı mesafeyi her zaman yaptığımız gibi sevgi ve empatiyle korumaya davet ediyorum. Hayali morluklar üzerinden senaryo üretenleri ise bir kadın ve anne olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." Samyeli'nin yaptığı açıklama kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Defne Samyeli: Kimseye hesap vermem

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