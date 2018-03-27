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Defne Samyeli: Kızlarımla aynı projede olmak isterim

Kızları ile aynı projede olmak isteyen Defne Samyeli, yapımcılara sesilendi.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 08:09..
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Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli geçen hafta bir kozmetik markasının ödül gecesinde hem şarkı söylemiş, hem de dans etmişti. 46 yaşındaki Samyeli'nin şovu hala konuşuluyor.

"ÖLENE KADAR SAHNEDE OLMAK İSTİYORUM"

Dansıyla ilgili konuşan Samyeli, “Dansımın bu kadar beğenilmesini beklemiyordum. Ölene kadar sahnede olmak istiyorum. Beste yapıyorum. Hedefim; Harbiye Açık Hava’da konser vermek” dedi.

Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu’ya dair de şunları söyledi: “Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim. Onlara her türlü imkanı sağlıyorum!"

Defne Samyeli: Kızlarımla aynı projede olmak isterim

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