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Defne Samyeli sahnede dans etti

Haber spikerliğini bıraktıktan sonra oyunculuğa ve şarkıcılığa merak salan Defne Samyeli, şimdi de dans performansıyla büyüledi.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 09:44..
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Bir kozmetik markası iş, magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile Raffles İstanbul’da bir gece düzenledi. Gecenin en çok konuşulan ismi 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Defne Samyeli oldu.

DANSIYLA BÜYÜLEDİ

Törenin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli sergilediği “All that jazz” performansı ile geceye damga vurdu. Samyeli, dansıyla izleyenleri adeta mest etti.

KIZLARI ANNELERİNİ İZLEDİ

Törende Defne Samyelİ'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin muhteşem dansını en önden izlediler.

Defne Samyeli sahnede dans etti ViDEO

Defne Samyeli sahnede dans etti

Her akşam ekranlara gördüğümüz Defne Samyeli'ni haber spikeri olarak tanımıştık. Haber spikerliğini bir anda bırakan Samyeli, kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam etmeye başladı.

Defne Samyeli sahnede dans etti

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