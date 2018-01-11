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Defne Samyeli'den Tuba Büyüküstün açıklaması

Defne Samyeli'den 'Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskanıyor' haberlerine açıklama geldi.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 12:19..
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Defne Samyeli, bir süredir Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sahne alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Büyüküstün'ün, Defne Samyeli'ni kıskandığı, bu nedenle de sevgilisi Umut Evirgen ile tartışma yaşadığı haberleri gündeme geldi. Defne Samyeli, iddialara önceki gün çıktığı AVM turunda yanıt verdi.

"GÜLÜYORUZ BU HABERLERE"

Samyeli, "Bu tür haberler sürekli çıkıyor. Biz de ciddiye almıyoruz. Burdan haber çıkarmaya çalışıyorsunuz ama çıkmaz. Siz inanıyor musunuz böyle bir şey olabileceğine? Gülüp geçiyoruz... Ben çıkan şeylere bakmıyorum, baksam yıllardır bu işi yapamazdım." dedi.

Defne Samyeli'den Tuba Büyüküstün açıklaması

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