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Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın garajında

Adları uzun zamandır aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin kaçamak gecesi objektiflere takıldı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 13:40..
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Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın garajında

Birkaç haftardır birlikte zaman geçiren Defne Samyeli ve ünlü komedyen Cem Yılmaz aşkı, sonunda belgelendi.

OZAN'LA KADIN ARKADAŞINI YOLLADI

Cem Yılmaz'ın evine girerken görüntülenemeyen Defen Samyeli'yi, arabası ele verdi. Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir kadın arkadaşı eşlik etti. Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.

Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, “Görüntü istemiyorum” dediği öğrenildi.

Defne Samyeli'nin aracı sabah saatlerinde de Cem Yılmaz'ın evinin bahçesindeydi.

CEM YILMAZ İNKAR ETMEDİ

İlk evden çıkan isim, Cem Yılmaz oldu. Yılmaz, Defne Samyeli'nin arabasının evinin garajında olduğunu doğruladı.

Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın garajında

Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın garajında

Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın garajında

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