Defne Samyeli'nin en yakın arkadaşı kızları

Türkiye'nin taçlı güzellerinden Defne Samyeli, mimar Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 22 yaşındaki kızı Deren Talu ile birlikte bir davete katıldı. Samyeli ve kızı birbiriyle uyumlu kıyafetleriyle ve güzellikleriyle geceye damga vurdu.

BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDA

Samyeli'nin Deren'in yanı sıra Derin adında 15 yaşında bir kızı daha bulunuyor. Defne Samyeli'nin, her ikisi de ABD'de dünyaya gelen kızlarından Deren, kariyer olarak annesinin izinden gitmeye karar verdi. Genç kız, oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda moda dünyasına da adım attı.