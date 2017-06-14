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Defne Samyeli'nin hedefi: 92 yaşında jimnastikçi olmak

Defne Samyeli, Twitter'dan dünyanın en yaşlı jimnastikçisi 92 yaşındaki Johanna Quaas'ın performansını paylaşarak, İngilizce "Hedef" yazdı.

14.06.2017 - 13:34
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Defne Samyeli'nin hedefi: 92 yaşında jimnastikçi olmak

Defne Samyeli, dünyanın en yaşlı jimnastikçisinin videosunu Twitter’dan paylaştı.

3 YAŞINDAN BERİ JİMNASTİK YAPIYOR

3 yaşından beri jimnastik yapan Alman jimnastikçi Johanna Quaas, 92 yaşında olmasına rağmen, jimnastikten kopmadı. 1963 yılında jimnastikçi teknik direktör Gerhard Quaas ile evlenen ve üç kız çocuğu dünyaya getiren Quaas 2012’de, birkaç videosunun YouTube’ta yayınlanmasının ardından fenomen oldu.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NDA

11 madalyası bulunan Quaas’ın klipleri viral hitler haline geldi. Fenomen isim, 13 Eylül 2012’de Quaas’ın Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyadaki en eski jimnastikçi olarak bir kayda geçti.

Defne Samyeli'nin hedefi: 92 yaşında jimnastikçi olmak

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