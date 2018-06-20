Değişime hazır mısınız: Vazgeçebilmek

Şimdi sizi mutluluktan alıkoyan nedir, etraflıca bir düşünün ve değiştirmeniz gerekenleri değiştirmek, vazgeçmeniz gerekenleri bırakmak için kendinizi yenileyin…

Guy Finley, gerçek yaşam öyküleri ve zihin açan sorularla içinizdeki gücü keşfetmenize yardımcı olmak istiyor…

VAZGEÇEBİLMEK

Mutlu olmak ile ilgili verilen öğütler söylemde kolay da insan uygularken pek başarılı olamıyor. Halbuki aslında yapmamız gerekeni çok iyi biliyor; ama yine de tersi yöne gitmekten kendimizi alamıyoruz. Buna engel olan tek şey ise, kuşkusuz söz geçiremediğimiz duygusal yanımız.

Guy Finley, bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Belki de bu kitap, öfkelerinizden, gereksiz suçluluk duygunuzdan arınmak için doğru rehberdir ve kendinizi bulursunuz. Her sorunun cevabı nihayetinde içimizde.

Vazgeçebilmek

Guy Finley

Destek Yay.

S.: 304

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Damla Karakuş

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