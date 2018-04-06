Zamanımızın panoramasına dönük kara bir ayna, tüketime ve tükenişe odaklı yaşamlarımıza atılan acımasız ve esprili bir bakış. Don DeLilo, sarsıcı kalemiyle sizi soluksuz bir serüvene davet ediyor.

Don DeLilo, Türkçe olarak yayımlanan “Beden Sanatçısı,” “Libra”, “Oyuncular” gibi birçok eserinden sonra şimdi de “Beyaz Gürültü” ile Türkçede.

(Don DeLilo)

BEYAZ GÜRÜLTÜ

Jack Gladney, siyah güneş gözlüğüyle kendi icadı “Hitler Çalışmaları” bölümünde ders veren bir profesör.

Gladney, tutkuyla sevdiği dördüncü eşi Babette ve çocuklarıyla, sakin bir kasabada yaşıyor ve Hitler imgesiyle sağlamlaştırdığını sandığı yaşamının az çok güvenli olduğunu sanıyor. Günün birinde gökyüzünde kara bir bulut beliriyor ve durgun görünümlü ideal yaşam, en korkunç kâbusları aratmayacak bir hale geliyor.

Hayat bildiklerinizi hatırlamaktan, hatırladıklarınızı unutmaktan ibaret. Beyaz Gürültü, ahir zamanlarda yaşama dair sarsıcı bir metin, dehşetli bir kehanet…

Beyaz Gürültü

Don DeLilo

Çev.: Handan Balkara

Siren Yay.

S.: 416

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Damla Karakuş

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