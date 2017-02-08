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Dekovil Hattı havadan görüntülendi

Haliç ile Kemerburgaz’ı raylarla birbirine bağlayacak olan projenin inşaatı başlamadan havadan fotoğrafları çekildi.

08.02.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Emlak
Dekovil Hattı havadan görüntülendi

Kağıthane Cendere Caddesi boyunca ilerleyip Kemerburgaz'a kadar ulaşacak daha sonra da Belgrat Ormanları'ndan geçecek Dekovil Hattı'nın havadan görüntüleri yayınladı.

Dekovil Hattı havadan görüntülendi

9 FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ

Yaklaşık 100 yıl önce Haliç kıyısındaki Silahtarağa'daki elektrik santraline kömür taşımak için kurulan dekovil hattının yeniden yapılmasıyla ilgili ihale 1 Şubat tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. 9 firmanın katıldığı ihalede en düşük fiyat 321 milyon TL, en yüksek ise 529 milyon TL teklif verilmişti.

Dekovil Hattı havadan görüntülendi

22 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Haliç-Kemerburgaz dekovil hattı, turistik gezi ve aynı zamanda toplu taşıma için yapılacak. Yaklaşık 25 kilometrelik hattın 22 ayda tamamlanması planlanıyor.

Dekovil Hattı havadan görüntülendi

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