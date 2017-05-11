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Deliler köyü adının değişmesini istiyor

Gümüşhane'de yıllar önce kayıtta sehven bir harf eksik yazılması üzerine 'Deliler' adını alan köyün sakinleri, bunun düzeltilmesini istiyor.

11.05.2017 - 06:53
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Kelkit ilçesine bağlı ve tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan yerleşim birimi, yıllar önce kayıtlara geçirilirken görevlinin bir harf eksik yazması üzerine Deliler köyü adını aldı.

Köy muhtarı Fethi Demirtaş'ın başvurusu üzerine konuyu gündeme alan İl Genel Meclisi, köyün adının "Deliller" olarak değiştirilmesini onayladı.

İl Genel Meclisinin ilgili dosyayı Gümüşhane Valiliğine göndermesinin ardından köyün adının değiştirilmesi süreci İl İdare Kurulunca yürütülecek.

Deliler köyü adının değişmesini istiyor

Deliler köyü adının değişmesini istiyor

ASIL ADI "DELİLLER"

Demirtaş, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ve kervanların geçmişte burada konaklaması nedeniyle köylerinin, kanıt anlamı taşıyan "Deliller" olarak anıldığını söyledi.

Demirtaş, resmi kayıtlara alınırken köyün adının bir harf eksik yazıldığını ve bu nedenle "Deliler köyü" olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"BİR HARF HATASINDAN SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Demirtaş, bu durumun kendilerini rencide ettiğini, köyden doktor, hakim, öğretmen gibi okumuş insanlar yetiştiğini vurguladı. Köyün adının çağrıştırdığı olumsuz anlam nedeniyle isim değişikliği yapmak için karar aldıklarını ve gerekli makamlara başvuruda bulunduklarını bildiren Demirtaş, şunları söyledi:

"Bizde herhangi bir delilik yok. Misafirperver insanlarız. Buraya gelip de memnun olmayan hiç kimse yoktur. Köyümüzde altın kalpli insanlar yaşıyor. Bir harf hatası yüzünden yıllardır sıkıntı çekiyoruz. Onun için bu hatayı düzeltmek istiyoruz." diye konuştu.

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