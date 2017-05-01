Geçtiğimiz hafta yapılan bir uçuşun ardından Atlanta Havalimanı'na iniş yapan Delta Havayolları uçağındaki iki kadın yolcu, uçaktan indikten sonra birbirine girdi.

PİLOT KADINA YUMRUK ATTI

Yere düşen kadınların kavgasına müdahale eden Delta Havayolları pilotu, kadınlardan birini yumrukladı.

O ANLAR KAMERAYA ALINDI

Daha sonra ise olay yerinden uzaklaşan pilotun bir anlık davranışı o esnada video kaydı yapan bir kişinin kadrajına girdi. Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada; videonun ve olayın farkında olduklarını, kapsamlı bir araştırma yaptıkları ve pilotun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Delta Airlines pilotu kadın yolcuya yumruk attı VİDEO