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Delta Havayolları uçaktan indirdiği aileden özür diledi

Şirket, büyük çocukları için aldıkları koltuğa 2 yaşındaki kardeşini oturttukları için uçaktan indirdiği aileden özür diledi.

07.05.2017 - 07:12
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ABD’de yaşanan uçuş skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hawaii'nin Maui Adası'ndan ABD'nin Los Angeles kentine gitmek için bindikleri Delta Havayolları uçağından indirilen Schear ailesinin paylaştığı video kaydı ülke gündeminde geniş yer buldu.

Görgü tanıkları ve videodaki tartışmalara göre, Schear ailesi, bir önceki uçakla Los Angeles’a giden 18 yaşındaki oğullarının yerine 2 yaşındaki kardeşini oturtmak istedi. Koltuğu bekleme listesindeki yolculara vermek isteyen uçuş ekibi, bunu reddeden baba Brian Schear ve eşi Brittany'e federal bir suç işlediklerini belirterek, "hapise atılabilecekleri" ve "çocuklarının koruyucu bakıma alınabileceği" uyarısında bulundu.

Tartışmanın sonunda çocuklarını kucaklarına almayı kabul eden aile, "çok ileri gittikleri" gerekçesiyle uçaktan indirildi.

Ailenin geceyi otelde geçirdiği ve ertesi gün başka bir havayolu şirketiyle Los Angeles’a ulaştıkları öğrenildi.

Olayın meydana geldiği 23 Nisan tarihinde çekilen video, internette yayınlandıktan kısa bir süre sonra milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Videonun ABD gündeminde geniş yankı bulması üzerine Delta Havayolları, yaptığı açıklamayla özür diledi. Talihsiz olaydan derin üzüntü duyduklarını belirtilen açıklamada, aile ile "tazminat ödemek" için irtibata geçildiği bildirildi.

ABD'de daha önce de United Havayolları bir yolcunun sürüklenerek kabinden indirilme görüntülerinin ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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