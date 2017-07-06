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Demet Akalın: 1 milyon istedi 'yuh' dedim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendisini tanımayan Mert Alaş ile ilgili açıklama yaptı.

06.07.2017 - 11:02
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Demet Akalın: 1 milyon istedi 'yuh' dedim

Madonna, Kim Kardashian ve Irina Shayk gibi yıldızlarla çalışan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, bir takipçisinin “Demet Akalın’ı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna “O kim? Tanımıyorum, manken mi?” yanıtını vermişti.

"YUH DEMİŞTİM"

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Akalın, “Hahahaha fotoğraf çekimi için benden 300 bin dolar (1 milyon TL) istedi. ‘Yuhh’ dedim, acaba bunun için mi tanımadı.” diye konuştu.

Çağatay Ulusoy da reklam filminin çekimlerini Mert Alaş’ın yapmasını istemişti. Mert Alaş 1 milyon TL isteyince firma bu rakamı fazla bulmuş, ünlü fotoğrafçıdan vazgeçmişti.

Demet Akalın: 1 milyon istedi 'yuh' dedim

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